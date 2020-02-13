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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:20BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatya Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Tam kadro gerçekleştirilen antrenman, Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.
Malatya ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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