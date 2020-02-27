BtcTurk Yeni Malatyaspor geçen sezonu arıyor

Hafta Rakip Sonuç 10. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor 2-2

11. Göztepe-Yeni Malatyaspor 1-1

12. Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0

13. Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor 3-3

14. Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor 1-3

15. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor 0-2

16. Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor 0-2

17. Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor 1-1

18. Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor 4-1

19. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Ertelendi) 20. Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor 2-1

21. Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü 0-1

22. Galatasaray-Yeni Malatyaspor 1-0

23. Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor 1-2

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçını kazanamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kötü performansıyla geçen sezonu aratıyor.Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Malatya ekibi, ligdeki en kötü dönemini yaşıyor.Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, ligi 47 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynayan sarı-siyahlılar, bu sezon aynı başarılı performansı gösteremiyor.Bu sezon lige sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan, ardından bir süre başarılı grafik çizen sarı-siyahlı ekip, son haftalarda üst üste mağlup oldu ve taraftarını üzdü.Sezonun ikinci yarısında henüz 3 puanla tanışamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, çıkış arıyor.7 haftadır 3 puana hasretSüper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 7 mücadelede galip gelemedi.Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (4-1), Aytemiz Alanyaspor (2-1), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (1-0) ve Fraport TAV Antalyaspor'a (2-1) yenildi.Malatya temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise deprem nedeniyle ertelendi.Ligdeki en kötü dönemiMalatya ekibi Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonda 23 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan, 2018-2019 sezonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 34 puan toplarken, 2019-2020 sezonunda ise aynı performansı gösteremedi.Bir maç eksiği bulunan sarı-siyahlılar, bu sezon 23. hafta itibarıyla 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 24 puan toplayabildi.13 maçta tek galibiyetLigin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde oynadığı 13 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu.Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 13 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligde oynadığı son 13 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:"Kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz"Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.Geçen hafta sahalarında karşılaştıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında da talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Çelikel, takımdaki olumsuz havayı üzerilerinden atmak istediklerini ifade etti.Kötü grafiği bir an önce düzeltmek istediklerini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:"Ligdeki kötü durumumuzu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetim, teknik heyet, futbolcu herkes üzerine ne görev düşüyorsa onu yapmaya çalışıyor. Bu hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor ile çok önemli bir maç yapacağız. Bu maçın hazırlıklarını teknik direktörümüz Kemal Özdeş yönetiminde tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yukatel Denizlispor maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz. Bunu başaracak kapasite ve güce sahibiz. Bir maç kazandığımızda durum düzelecek, takımın kendine olan güveni yerine gelecektir. O nedenle Denizlispor maçı çok önemli. Karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz."