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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:06BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde toplanan sarı-siyahlı takım, koşu yaptı.
Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.
Zimbabwe Milli Takımı'nın formasını giyen ve pasaport sorunu nedeniyle ülkesinden dönemeyen Teenage Hadebe, antrenmanda yer almadı.
Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi futbolcu Arturo Mina ile bir süre sohbet etti.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: AA

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