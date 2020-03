BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.

Kentteki bir otelde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in de katılımıyla düzenlenen törende Hikmet Karaman, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Karaman, yaptığı konuşmada, ligdeki durumları nedeniyle işlerinin kolay olmadığını söyledi.

Bir taraftarın kendisine, "Hocam depremi atlattık ama bu şehrin hayat kaynağı Yeni Malatyaspor. Bulunduğumuz bu durumdan ne olur kurtulalım." dediğini aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Bu çok önemli bir cümle. Gölcük depremini yaşamış biriyim, ne olduğunu da bilirim. Anadolu insanının futbol özlemini ve takımına sahip çıkmasını da biliyoruz. Dolayısıyla Yeni Malatyaspor tek arkadaşlar. Başka bir takım yok. Bu takımın başarısı, şehrin başarısıdır. Bu hafta Konyaspor maçında bütün Malatya'ya, ilçelere, belediye başkanlarına görev düşüyor. Taraftarı stada getirsinler. Bir maç her şey değil ama Konyaspor karşılaşması bizim kafamızı yukarı kaldıracağımız bir müsabaka. Taraftar desteğini istiyoruz. Taraftar o stadı dolduracak, sonra skora bakacak. Birinci adım olarak Konyaspor maçında 3 puanı almak istiyoruz. Sonrasında Allah'ın izniyle Trabzonspor maçı ve ardından gideceğimiz deplasman (Hes Kablo Kayserispor) maçı bize nerede olduğumuzu gösterecek."

Karaman, gelecek planlarına ilişkin soru üzerine, "Gelecek yıl hedefi üzerine geldik. Gelecek yılın hedefi yoksa, ben yokum arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 oyuncumuz cezalı, sakat oyuncular mevcut. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bu geçiş döneminde puanlar önemli. Bizim tek hedefimiz var, o da tehlikeli bölgeye girmeden sezonu bitirmek. Yeni sezonu da o zaman konuşuruz. Bugün teknik anlamda bir şey söylemek istemiyorum." yanıtını verdi.

Gevrek: "İyi bir takımımız var"

Kulüp başkanı Adil Gevrek, ligin ikinci yarısına kötü başladıklarının bilincinde olduklarını dile getirdi.

İkinci yarıya kötü başlanması nedeniyle taraftarların tedirgin olduğunu belirten Gevrek, "İyi bir takımımız var. Taraftarlarımızın ve camiamızın ikinci yarıda bizden çok fazla beklentisi olduğunu biliyoruz. Altı yıldır buradayız. Takımı TFF 2. Lig'den aldık, önce TFF 1. Lig'e, oradan da Süper Lig'e taşıdık. UEFA Avrupa Ligi'ne katıldık. Hep beraber çok güzel başarılara imza attık. Yönetici arkadaşlarımızla beraber çok güzel işler yapıldı. Şehrimiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Geçmişine bakıldığında futbolu seven bir şehir." diye konuştu.

Futbolda çıkışların yanında inişlerin de bulunduğunu ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Gevrek, "Bu sıkıntıları birlikte aşacağız. Belki bizim de hatalarımız ve eksiklerimiz vardı. Nasıl doğru işler yapabiliyorsak, hatalar da yapabiliyoruz. Biz hata ve eksikliklerimizden ders çıkaran bir yönetimiz. Bundan sonra yeni bir başlangıç yapacağız. Sergen (Yalçın) hocanın ardından Kemal (özdeş) hoca ile devam ettik, olmadı. Hikmet hocayla çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Kendini Türk futbolunda ispatlamış biri. Krizleri iyi yöneten, sıkıntıların altından kalkmış bir hoca olarak takımı çok güzel yerlere getireceğine inanıyorum. Kendisine ve ekibine bizler inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu takım Allah'ın izniyle düşmeyecek"

Gevrek, ligde 24 puanda olduklarını ve hatırlatırken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz. Maça gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maça gelen taraftarlarımızın, protesto etme hakkı da var. Şahsım ve yönetimim adına onlara asla kırgınlığım olamaz. Bu takım taraftarın takımı, ben de bir taraftarım. Gidişata üzülüyor, haklı olarak protesto ediyorlar. Stada gelsinler, protesto da edebilirler. Önce takımlarına sahip çıksınlar, destek versinler. Bu zor günlerden birlikte çıkmamız lazım. 'Bu takım düşecek' diye kaos yaratanlar var. Bu takım Allah'ın izniyle düşmeyecek."

