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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, teknik direktör Kemal Özdeş'in ayrılışından sonra Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağladı.

02.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:39BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

EN SON KAYSERİSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ve gün içerisinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Spor

Kaynak: DHA

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2.03.2020 20:15:14