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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü: 3-1

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can AlpBTCTURK YENİ MALATYASPOR: Ufuk - Erkan, Murat, Eren, Ahmed (Dk.75 Chaaleli), Hadebe, Donald, Fofana (Dk.66 Bifouma), Mina, Guilherme (Dk.

03.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:35BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü: 3-1

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Ufuk - Erkan, Murat, Eren, Ahmed (Dk.75 Chaaleli), Hadebe, Donald, Fofana (Dk.66 Bifouma), Mina, Guilherme (Dk.66 Gökhan Töre), Özer

KEÇİÖRENGÜCÜ: Muhammed - Cihan, Diarra, Hasan, Abdulkadir, Erdem, Ishak (Dk.61 Burak), Uğur (Dk.61 Süleyman), Soner, Mendy (Dk.55 Abdulkadir Korkut), Dialiba

GOLLER: Dk. 28 Eren, Dk. 33 Guilherme, Dk.54 Cihan (KK) (Yeni Malatyaspor) - Dk. 52 Hasan (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Donald, Erkan, Murat (Yeni Malatyaspor) - Cihan (Keçiörengücü)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur birinci maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

18'inci dakikada Özer'in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayla topla buluşan Murat gelişine sert vurdu, top auta çıktı.

26'ncı dakikada Murat Yıldırım'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren'in vuruşuna kaleci son anda yatarak gole izin vermedi.

28'inci dakikada Keçirörengücü savunmasında Meny'in ceza sahasında Fofana'yı düşürmesi ile hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eren Tozlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada Keçiörengücü savunmasının yaptığı hatada topla buluşan Eren'in pasıyla hareketlenen Guilherme, topu ağlara gönderdi: 2-0.

52'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan, kaleci Ufuk ile karşı karşıya kaldı. Kalecinin soluna vuran Hasan, topu ağlara gönderdi: 2-1.

54'üncü dakikada Fofana'nın ceza sahası içerisine doğru açtığı ortaya müdahale etmek isteyen Cihan, topu kendi kalesine gönderdi: 3-1.

81'inci dakikada ceza sahası içerisine gönderilen topla buluşan Eren fileleri havalandırdı. Ancak pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

85'inci dakikada sol kanatta Dialiba'nın açtığı ortada Hasan'ın gelişine vurduğu topu kaleci Ufuk kurtardı.

88'inci dakikada ceza sahası içerisinde Eren'in gelişine vurduğu sert şutta top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


- Malatya

Yeni Malatyaspor, Burak Şeker, Spor

Kaynak: DHA

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