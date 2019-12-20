Haberler » Spor » BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu defans oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu, evlerinin 2. katından düşerek hastaneye kaldırıldı. Mina, yoğun bakımda tedavi altında olan oğlunun yanına, ülkesine gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, Mina'nın Beşiktaş maçından önce bu acı haberi aldığı, ancak yine de maçta oynamak istediği belirtildi.

20.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:01

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu defans oyuncusu Arturo Mina'nın oğlunun evlerinin 2. katından düştüğü ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Konuyla alakalı kulübün resmi sayfasından açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık 2019 tarihinde evinin ikinci katından düşmüş ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır.

Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir.

Kendisine Kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz."

BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Twitter, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:30   Yeni Malatyaspor'dan Sivasspor'a gözdağı! - Spor
21:30   Futbol: TFF 1. Lig - Spor
21:26   Süper Lig: Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Spor
21:10   Yeni Malatyaspor'dan yıkan haber! Arturo Mina'nın oğlu... - Spor
21:08   Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü - Spor
20:52   BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
20.12.2019 21:46:35