BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çiçek üstlendi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleye Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı; Karius, Gökhan, Roco, Vida, Rebocho, Ativa, Elneny, Diaby, Caner, Ljajic ve Burak ilk 11'i ile çıktı. Rakip ekip Malatyaspor ise Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Mura, Donald, Fofana, Marques ve Jahovic 11'i ile sahaya çıktı.

SON MAÇA GÖRE KADRODA 10 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolverhampton maçına göre kadroda 10 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Malatyaspor maçında Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Oğuzhan, Erdem, Lens, Güven, Boyd, Umut'a ilk 11'de yer vermedi.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah beyazlılarda Dorukhan, Douglas, Ruiz ve N'Koudou sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, zorlu maçta Beşiktaş'ta Gökhan, Burak, Necip de maç öncesi kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular süre alıp sarı kart görmeleri durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Beşiktaş'ta karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Stadın tamamını dolduran siyah beyazlı taraftarlar, maç öncesi ve maç sırasında şampiyonluk mesajları vererek takımlarını destekledi.