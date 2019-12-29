SÜPER Lig'in 17'nci haftasında 1 - 1 berabere biten Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında konuştu.

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle açıklamayı Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit yaptı.

YALÇIN: İKİ GOLÜ DE KENDİMİZ ATTIK

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart ve sarı kartların çıktığı zor bir maç olduğunu belirterek, oyun içinde rakibe fazla pozisyon vermediklerini ifade etti

Yalçın, ilk golü bireysel hatadan dolayı yediklerini belirterek, "İki golü de kendimiz attık. İlk golü bireysel hatadan yedik, hediye ettik rakibe yani. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve daha iyi oynamaya başladık ve 1-1'i yakaladık. Bundan sonra iki net pozisyonumuz vardı. Maçı kazanabilirdik. Zaten baktığımız zaman bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Ama oyun içinde şanssızlıklar oluyor, bireysel hatalar oluyor. 4-5 önemli oyuncumuz yoktu. Onun sıkıntısını da yaşadık. Çok hamle şansımız olmadı. Deplasmanda alınan 1 puan sevindirici diye düşünüyorum. Artık ligin ikinci yarısına bakacağız. İlk yarıyı 24 puanla bitirdik. Fena bir puan değil, kötü de değil. Orta seviyede bir puan olarak düşünüyorum. İnşallah ikinci yarı bizim için daha iyi olur" dedi.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ise, güçlü bir rakiple oynadıklarını ifade ederek, "Bu sene Avrupa kupalarını hak eden bir rakibimiz vardı. Şu an 24 puanla 9'uncu sıradayız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bence takımımız ligin ilk yarısında göze güzel gelen, hoş futbol oynadılar. Oyuncularıma bu futbol için teşekkür ediyorum. Takım 1 hafta izin yapacak, daha sonra hazırlıklara başlayacağız. Ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlanacağız bundan eminim" şeklinde konuştu.

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Gabriel Margarit'in açıklamaları

Sergen Yalçın'ın açıklamaları