BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardındanTahir Karapınar: Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi çalıştık fakat üreticilik olarak sıkıntılarımız vardı'Emre'nin bir sene daha oynamasını isterim''Bütün sorumluluğu aldığı için Emre'nin işleri çok zor''Emre gelecek sezon planlamalarını yapıyor'Hasan...

27.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:10
BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
Tahir Karapınar: Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi çalıştık fakat üreticilik olarak sıkıntılarımız vardı
'Emre'nin bir sene daha oynamasını isterim'
'Bütün sorumluluğu aldığı için Emre'nin işleri çok zor'
'Emre gelecek sezon planlamalarını yapıyor'
Hasan Özer: Gökhan'ın atılması ağır bir karardı
MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlandıklarını ancak şanssızlıkların kendilerini bırakmadığını ifade etti. Karapınar, 'Simon Falette'nin sıkıntısı vardı, doktorlar oynamamasına karar verdi. Biz de Gustavo'yu oraya çektik. Derin bir rotasyon olmadığı için Gustavo orada oynadı. Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi çalıştık, fakat üreticilik olarak sıkıntılarımız vardı. Gol atamadık ama sonra bir gol attık. Ancak 10 kişi kalan takıma mağlup duruma düştük. Sonradan aldığımız kaliteli ayaklar maçı kazandırdı. Kasımpaşa maçında atamadığımız için şanssızca yenilmiştik. Bu maçta da kötü oynayabiliriz ama mücadeleden ödün vermedik. Çok iyi savaştı oyuncular. Üretme konusunda ve rotasyonda sıkıntılarımız var. Maçı kazandığımız için mutluyuz' dedi.
'EMRE'NİN BİR SENE DAHA DEVAM ETMESİNİ İSTERİM'
Fenerbahçe'de gelecek sezon futbolculuk kariyerini noktalayarak sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun bir sene daha devam etmesini istediğini ifade eden Tahir Karapınar, 'O'nun gibi oyuncular az yetişiyor karakter ve yetenek bakımından. Fenerbahçe için bunlar şans. Yetenekli oyuncu, oyunun kaderini her zaman değiştirir yaşı ne olursa olsun. Ben Emre'nin oynamasını istiyorum ama kendisinin işleri çok yoğun, bütün sorumluluğu aldığından dolayı. Antrenmanlara az çıkıyor, çok çalışıyor, az uyuyor, gelecek senin planlamalarını yapıyor. Bizim takımımızın planlamaya ihtiyacı var. Biz Hasan Ali'yi oynatmaya çalışıyoruz, Dirar'ı oynatmaya çalışıyoruz ama sakatlıkları var. Seneye bunların olmaması lazım. İnşallah daha iyi bir planlama yapılır. Biz bu 5 maç için en iyisini yapmak istiyoruz. Mehmet Ekici'yi kaybettik, Garry'i kaybettik sarı karttan dolayı. 4 tane genç arkadaşımızın bugün üniversite sınavı vardı onları kadroya alamadık. Ama oyuncularımız iyi veya kötü oynar problem değil' diye konuştu.
Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin durumu ile ilgili olarak ise 'Mehmet Ekici'de de büyük ihtimal yırtık mevcut' şeklinde konuştu.
HASAN ÖZER: GÖKHAN'IN ATILMASI AĞIR BİR KARARDI
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hasan Özer, ligde çok kritik bir pozisyonda durduklarını Fenerbahçe maçının ise kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'nin kötü bir gidişatı olduğunun altını çizen Hasan Özer, 'Burada alacağımız puanlar bizi daha iyi konuma getirecekti. O bilinçle sahaya çıktık. İlk devre iyi mücadele ettik, alanları kapattık, Fenerbahçe'nin baskı kurmasını engelledik, pozisyon vermedik. İkinci devre savunma ve hücum anlamında iyi başlayan bizdik. 65'inci dakikaya kadar Fenerbahçe'nin herhangi bir baskısı yoktu. 65'inci dakikada 10 kişi kaldığımız pozisyon kırılma anıydı. Bence ağır bir karardı. Bu kararın doğru bir karar olduğuna inanmıyoruz. Ben bunu saçma buluyorum. İkinci sarı kartın VAR'a gitmesi yokmuş, gitmesi gerektiğine inanıyorum, böyle bir kural olmaması lazım. Bu durum Fenerbahçe'nin baskı kurmasına sebep oldu 70'te golü yedik. Yaptığımız değişikliklerle oyunu çevirmek için müthiş mücadele verdik. Öne geçtik ama skoru koruyamadık. Skoru korumak için elimizden geleni yaptık ama gollerde şanssızdık. 2 gol yiyerek büyük bir sıkıntı yaşadık ve mağlup olduk. Çok üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 1 puan bizi konum olarak daha rahat bir pozisyona taşıyabilirdi. 5 maçımız daha var. Şehrin yanımızda olduğunu inanıyoruz. Son 5 maçı en iyi şekilde oynayacağız. Bu takım Allah'ın izniyle ligde kalacak' diye konuştu. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Hasan Özer, Fenerbahçe, Karapınar, Güncel, Haber

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