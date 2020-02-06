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BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

06.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:32BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Bir maç eksiğiyle geride kalan 19 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, MKE Ankaragücü karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Sakatlığı bulunan Moryke Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Teenage Hadebe'nin MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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