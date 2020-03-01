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BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

01.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:30BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından anlaştığı Özdeş yönetiminde çıktığı 5 maçta mağlup oldu.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: AA

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2.03.2020 01:02:45