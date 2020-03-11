BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından
Süper Lig 19. hafta erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek averajla liderliğe yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.
11.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:07
Süper Lig 19. hafta erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek averajla liderliğe yükselen Trabzonspor 'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız." dedi.
Çimşir, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın zor olacağını düşündüklerini zaman zaman da rakipleri karşısında zorlandıklarını söyledi.
Maçı hak ettiklerini aktaran Çimşir, "Özellikle golü bulduktan sonra, ikinci yarı çok ciddi pozisyonlarımız var. Daha farklı da bitebilirdi. Oyuncu arkadaşlarım tebrik ediyorum, istek ve arzularından dolayı. Bizim için iyi bir maç, iyi bir skor oldu, kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Çimşir, bir gazetecinin "Bu puanla lider oldunuz, şampiyonlukla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna, "Tabi bu bir süreç, bu bir yolculuk, burası dikensiz gül bahçesi değil zorluklarla mücadele ediyoruz saha içinde ve dışında. Bizim özellikle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var bu sürece hep beraber gitmek için. Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız." yanıtını verdi.
Bir başka gazetecinin Alexander Sörloth'un durumu ve takıma 90 dakika destek veren Trabzonsporlu taraftara ilişkin sorusuna ise Çimşir, "Sörloth'un durumuyla ilgili yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Taraftarımızın burada olması, coşkuları, istekleri, destekleri, arzuları bizim için son derece önemli. Umuyorum pazar günü de Trabzon'da bizleri yalnız bırakmazlar. Onlarda bu coşkuya ortak olurlar ve bu iş hep beraber götürürüz." cevabını verdi.
Çimşir, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın zor olacağını düşündüklerini zaman zaman da rakipleri karşısında zorlandıklarını söyledi.
Maçı hak ettiklerini aktaran Çimşir, "Özellikle golü bulduktan sonra, ikinci yarı çok ciddi pozisyonlarımız var. Daha farklı da bitebilirdi. Oyuncu arkadaşlarım tebrik ediyorum, istek ve arzularından dolayı. Bizim için iyi bir maç, iyi bir skor oldu, kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Çimşir, bir gazetecinin "Bu puanla lider oldunuz, şampiyonlukla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna, "Tabi bu bir süreç, bu bir yolculuk, burası dikensiz gül bahçesi değil zorluklarla mücadele ediyoruz saha içinde ve dışında. Bizim özellikle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var bu sürece hep beraber gitmek için. Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız." yanıtını verdi.
Bir başka gazetecinin Alexander Sörloth'un durumu ve takıma 90 dakika destek veren Trabzonsporlu taraftara ilişkin sorusuna ise Çimşir, "Sörloth'un durumuyla ilgili yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Taraftarımızın burada olması, coşkuları, istekleri, destekleri, arzuları bizim için son derece önemli. Umuyorum pazar günü de Trabzon'da bizleri yalnız bırakmazlar. Onlarda bu coşkuya ortak olurlar ve bu iş hep beraber götürürüz." cevabını verdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından
Etiketler : Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor
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