Haberler » Güncel » BTK'dan 'Siber Güvenlik Uzmanlığı Serfika Programı' - Haber

BTK'dan "Siber Güvenlik Uzmanlığı Serfika Programı"

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda BTK çatısı altında tamamen ücretsiz düzenlenen ve 2-20 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan "Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı" başladı.

04.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:46BTK'dan
Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda BTK çatısı altında tamamen ücretsiz düzenlenen ve 2-20 2019 tarihleri arasında devam edecek olan "Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı" başladı. Program çerçevesinde katılımcılara siber saldırılara karşı siber savunmadan verilerin korunmasına kadar siber güvenlik alanında birçok bilgi aktarılacak.

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında kendi teknolojisini üreten, kendi yazılımını yazan ve verilerini koruyan ülke olma yolunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sağlam adımlarla ilerliyor. 'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının en önemli ayağı BİT alanında atılım gerçekleştirmesi olacak. BTK'da kurum olarak gençlerimizin bu alanlarda kendilerini geliştirebilmesi için eğitimler düzenliyor. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda BTK çatısı altında tamamen ücretsiz düzenlenen ve 2 - 20 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan "Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı" başladı. Katılımcılara siber saldırılara karşı siber savunmadan verilerin korunmasına kadar siber güvenlik alanında birçok bilgi aktarılacak. BTK da verilecek eğitimler yalnızca bununla sınırlı kalmayacak. BTK Akademi çatısı altında bulunan uzmanlar tarafından düzenlenen "Siber Güvenlik Operasyonları" 21 Aralık 2019 - 15 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. BTK merkez yerleşkesinde gerçekleştirilecek eğitime, defansif güvenlik alanında kariyer planı yapan 16 yaş ve üzeri tüm gençler davet edildi. Sosyal medyada kaliteli içerikler üretebilecek gençlerin keşfedilmesi için düzenlenen "Dijital Medya Uzmanlığı" eğitimleri ise 16 Aralık 2019 - 04 Mart 2020 tarihleri arasında yine BTK merkez yerleşkesinde gerçekleştirilecek ve 12 hafta sürecek. BTK tarafından geliştirilen bir başka eğitim de, "Elektronik Devre Tasarımı Eğitimleri", üniversitelerin elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri ve bu alanlardan mezun elektronik kart tasarımı ile ilgili kişilere 21 Aralık 2019 - 15 Şubat 2020 tarihleri arasında 9 hafta sürecek bir eğitim verilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye, "https://etkinlik.btk.gov.tr/etkinlik/en/" adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10 İmamoğlu'ndan Kartal'a deniz ulaşımı müjdesi: Beylikdüzü- Kartal arası 1 saat 15 dakika olacak - Haber
15:09 Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:09 Edirne'de kar yağışı (2) - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
15:06 Posof beyaz örtüsüne büründü - Haber
15:05 Başkan Oprukçu özel bireylerle bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:38 CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
12:10 Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
4.12.2019 15:16:46