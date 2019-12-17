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BTM'de bilim söyleşileri

Öğretim Üyesi Engin Kapkın, gençlere tasarımda yaratıcı düşünceyi anlattı.

17.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:40BTM'de bilim söyleşileri

Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve bilimi topluma yayma hedefiyle kentte kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin(BTM) bilimsel eğitime katkıları sürüyor.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK)'ın'bilim söyleşileri' kapsamında Bursa'da gençlerle buluşan Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Kapkın interaktif bir eğitimle gençlere tasarımda yaratıcı düşünceyi anlattı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Erdoğan Şahin Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri katılım sağladığı programda Dr. Kapkın, analitik düşünce ile problemler karşısında çözüm üretme becerilerinin nasıl geliştirileceğini anlattı.Problemler karşısındaki çözüm önerilerinde pratik düşünmenin önemine değinen Kapkın,tasarım eğitiminde yaratıcılık olgusunun çok duyulu farkındalık atölyeleri ile geliştirilebileceğine dikkat çekti.Öğrencilerin sorunlarını da yanıtlayan Kapkın,tasarım kültürünü geliştirmenin ve tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamanın günümüz dünyasındaki önemi üzerine çeşitli örnekler verdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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