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BTM’de corona virüs önlemi

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde geçici bir süre faaliyet ve etkinliklere ara verildi.

17.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:44
BTM’de corona virüs önlemi
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde geçici bir süre faaliyet ve etkinliklere ara verildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bursa, Ekonomi

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