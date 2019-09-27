BTM' de yangın var

İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 305.yıl dönümü Bursa'da renkli etkinlikler ile kutlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin bilimi topluma yaymak adına projelendirdiği Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde(BTM) gerçekleştirilen etkinlikte ana sınıfı öğrencileri itfaiye eri oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte minik itfaiyeciler, özel yangın kıyafetleri ile kendileri için hazırlanan parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtarmak için ter döktü. Yangın parkurunda önce düzen alan çocuklar, slalom şeridini geçtikten sonra yerdeki lastiklerin üzerinden atladılar.

Büyükşehir İtfaiye personelinin kendilerine eşlik ettiği minik itfaiye erleri, parkurun sonunda sanal alevlere su sıkarak parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtardı. Görevlerini başarıyla tamamlayan minikler, etkinliğin sonunda itfaiye personeli ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.