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BTM, EBA üzerinden tüm Türkiye’ye ulaşıyor

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM); tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında çocukların evde nitelikli zaman geçirmesi ve deneysel gözleme ulaşabilmesi adına önemli bir ilki gerçekleştirdi.

01.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:17
BTM, EBA üzerinden tüm Türkiye’ye ulaşıyor
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM); tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında çocukların evde nitelikli zaman geçirmesi ve deneysel gözleme ulaşabilmesi adına önemli bir ilki gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Ekonomi
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