Haberler » Ekonomi » BTO'da IPARD destekleri bilgilendirme toplantısı - Ekonomi

BTO'da IPARD destekleri bilgilendirme toplantısı

Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, TKDK ve GMKA işbirliğiyle 'IPARD Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

16.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:26BTO'da IPARD destekleri bilgilendirme toplantısı
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, TKDK ve GMKA işbirliğiyle 'IPARD Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya BTO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demiraslan ve tarım sektörüne yönelik üyeler katılım sağladı. TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Mehmet Zahid Döğdü'nün açılış konuşmasının ardından TKDK Uzmanı Gülşah Gürbüzoğlu "IPARD Programının hedefleri, IPARD II bütçesi, Süt Üreten Tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten işletmeler, yumurta üreten işletmelere yönelik yatırımlar, 8. başvuru çağrı ilanı desteklenen sektörler ve bütçeleri, desteklenen tedbirler, Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler, kırmızı et ve et ürünleri işleyen işletmeler, kanatlı eti ve et ürünleri işleyen işletmeler, su ürünleri işleyen işletmeler, meyve sebze işleyen işletmeler, başvuru kriterleri" konularında bir sunum gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:56 Demir ve demir dışı sektöründe hedef Katar pazarı - Ekonomi
11:48 Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor - Ekonomi
11:48 Başkan Şandan: "Serbest Bölgelerde üretim ile mega-yat bakım sektörüne destek sağlanmalı" - Ekonomi
11:46 Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Ekonomi
11:46 Karslıoğlu: "Sektörün gelişmesi için hedefimizde ilerliyoruz" - Ekonomi
11:20 Son dakika: Eximbank, döviz kredilerinde 100 baz puan indirime gitti - Ekonomi
10:50 Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:47 İBB'nin araç kiralama ihalesinde geçerli teklif çıkmadı - Ekonomi
10:37 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 74 ile 370 lira arasında artacak - Ekonomi
10:01 Son dakika: Eylül'de işsiz sayısı 4 milyon 566 bin kişi oldu - Ekonomi
16.12.2019 11:56:33