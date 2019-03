Btp Adayı Pak; "Bir Oy Geleceğimizi Değiştirir"

Kaynak: İHA

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak,"Bir oy geleceğimizi değiştirir" dedi.Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pak, yarın yapılacak olan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Seçim kampanyası boyunca Ankara'nın her tarafına ulaştıklarını, projelerini anlattıklarını belirten Pak, "Ankara halkının BTP'ye ve Genel Başkanımız Haydar Baş Bey'e yoğun ilgisi var. Bu seçimin parlayan yıldızı BTP'dir. Milletimiz kendisine alternatif bulmuştur" dedi.BTP Adayı Mustafa Pak'ın açıklamaları şöyle:"Seçmen, Türkiye genelinde Cumhur ya da Millet ittifakı adaylarından birini seçmeye zorlanıyor. Vatandaşımız rahat olsun, hiç kimse istemediği bir seçime zorlanamaz, milletimizin bütün sorunlarını çözecek olan hem iktidarın, hem de muhalefetin alternatif olan Bağımsız Türkiye Partisi var. BTP, bütün Türkiye'de, her seçim bölgesinde oy pusulalarında ikinci sıradaki yerini alıyor. BTP adayları bütün illerde, duyanları derinden etkileyen tarihi projeler açıklıyor, duyan, gören herkes "işte bu", "aradığımız bu" diyor. Ancak iktidarda, muhalefette, "oyları bölmeyelim" yalanıyla milletimizin ittifakla arzuladığı projelerin hayata geçmemesi için elinden gelen antidemokratik uygulamayı hayata geçiriyor.Milletimiz artık bu zincirlerden kurtulmalıdır. Ne iktidar yaşadığımız ve seçim sonrası artarak yaşayacağımız çöküşe bir çare bulabilir, ne de muhalefetBırakın oylar olması gereken yere gitsin. Herkes istediği yere kullansın ki, demokrasi olsun, aksi halde oyları bir, iki noktaya odaklarsanız, bunun adı demokrasi değil, teokrasi olur, krallık olur. Eğer bölünmeyse, bırakın oylar böyle bölünsün, bu vatandaşın özgür iradesini sandığa yansıtmasıdır. Vatandaşın seçimine kimse müdahale etmesin, milli irade açığa çıksın, demokrasi raftan insin gerçek olsun; gerçek çözüm sahipleri iş başına gelsin.Bu seçimlerde, aklınızın ve gönlünüzün sesine kulak verin, sizleri bir kez daha kandırmak isteyenlere fırsat vermeyin.""Mili ekonomi modeli zamanı geldi"Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken BTP Adayı Pak sözlerine şöyle devam etti: "Unutmayın ki, ekonomik krizin henüz başındayız. Her geçen gün daha da derinleşecek ve içinden çıkılamaz hale gelecek. Bugün birçok haber kanalının, Ziraat Bankasının yurt dışından yirmi civarı bankadan borçlanarak, 1 buçuk milyar dolar ve Euro, sendikasyon kredi aldığı haberlerini marifetmiş gibi verdiklerini gördük.Türkiye zaten borç batağından çıkamaz hale gelmiş, 1 trilyon dolar iç ve dış borcumuz var. Üstüne yeni borçlar ekleniyor. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, birkaç gün önce İstanbul Mitinginde herkesi uyarmış ve 'sakın döviz ile borçlanmayın, hatta Türk lirası ile de borçlanmayın' uyarısı yapmıştı. Eğer bu uyarılara kulak asılmazsa, ekonomik tablonun daha kötüye gitmesi kaçınılmazdır.Faizler aldı başını gidiyor. Ne olacak? Bizi kim kurtaracak? Yani dışarıdan borç para almak bizi kurtaracak mı? Zaten bu kafayla battık. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Rusya'yı kurtaran anlayışı, Çin'i kurtaran anlayışı ve krize düştüğünde ABD'yi kurtaran anlayışı görmemiz lazım. Sayın Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'ni hayata geçirme zamanımız geldi. Yoksa bittik!""Bir oy geleceğimizi değiştirir"BTP Ankara Adayı Mustafa Pak sözlerini şöyle bitirdi: "Bir oy vereceğiz ve bu oy, ülkemizin geleceğini belirleyecek.Seçmen dayatmalara boyun eğmemeli, özgür iradesi ile karar vermeli. Yıllardır iktidarda olanların ülkeyi ne hale getirdiğini görmeli ve bu kadar yanlış yapan iktidarın orada kalmasında en büyük pay sahibi olan muhalefete de dersini vermeli.Hem iktidara, hem de muhalefete en güzel dersi sandıkta verebiliriz. Sıkıntılarımızın çözüm adresi BTP kadroları milletimizin gözünün önünde durmaktadır. Oylarını versinler ve gece rahat bir şekilde uyusunlar. Merak etmesinler, bunlar ne kadar batırmış olursa olsun, biz oradan alıp ülkemizi zirveye taşıyacağız." - ANKARA