Btp Adayı Selim Kotil: Kadınlarımıza El İşçiliği ile Para Kazandıracağız

Kaynak: DHA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, "Kadınlarımıza el işçiliği ile para kazandıracağız" dedi.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kotil'e BTP Güngören Belediye Başkan Adayı Abdulkadir İnan da eşlik etti. İstanbul'da özellikle kadınlar için projeler hazırladıklarını söyleyen Kotil, "İnsanlar; tespih, hasır bilezik gibi hızlı tüketim olmayan mallarda el işçiliği arıyorlar. Kadınımızın el işçiliğini kullanarak yaptığı ürünleri bütün dünyaya satmak belediyenin elindedir. Biz, kadınlarımıza böyle bir kapı açacağız" diye konuştu."ANNELERİMİZE HER AY ÇOCUK BAŞINA 500 LİRA KREŞ DESTEĞİ VERECEĞİZ"Kotil,"Kadınlarımız için pek çok projemiz var. İlk olarak çalışan annelerimize her ay çocuk başına 500 lira kreş desteği vereceğiz. Annelik zaten tek başına çok zor bir iş. Annelerimiz çocuğunun bütün ihtiyaçları için fedakarca her şeyi yapıyorlar. Çocuğun bakımında, giyiminde, eğitiminde birinci derecede ilgileniyorlar. Bu büyük fedakarlıkları yapan annelerimiz için Peygamberimiz 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' demiştir. Kadınlarımız, anneliğin yanında bir de işte çalışıncaçok yoruluyor. İşte çalıştıkları saatlerde çocukları kreşlere emanet ediyorlar. İBB olarak annelerimize bir nebze yardımcı olmak için 500 liralık kreş desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı."BİR MAL EL İŞİ OLUNCA KIYMETİ KATLANIYOR"Seri üretim ve el işi arasındaki kıymet farkına dikkat çeken Kotil, "İkinci projemiz ise özellikle ev hanımları için. Bakın, seri üretim mallar kıymetini kaybediyor. Bir mal el işi olunca kıymeti katlanıyor. Mesela Trabzon Hasırı denen bir bilezik var. Bu bilezik, ince tel halinde altından hasır şeklinde örme bir bilezik. Trabzon'da bu bileziği kadınlar evde yaparlar. Kuyumcu teli gönderir. Kadınlar ise evinde otururken hasır bilezikleri işlerler. Bileziği tamamladıklarında kuyumcuya teslim ederler. El yapımı tespih de bir başka örnek. Tespih dizmek için büyük fabrikaya gerek yok, evin bir köşesinde bile yapabilirsin. Bu alanlarda kadınlarımızı eğiteceğiz. Bunların dışında halıcılık, örme gibi el sanatlarınınsöz konusu olduğu sahalarda da kadınlarımızı eğiteceğiz" dedi."KADINLARIMIZ ARKASINDA İBB'NİN OLDUĞUNU BİLECEK VE DESTEĞİNİ HİSSEDECEKLER"Belediyenin pazar yaratma konusunda imkanı olduğunu belirten Kotil, "Bu eğitimden sonra ise İBB olarak kadınlarımıza diyeceğiz ki: 'Biz, sana altın telini verelim. Sen evde el işi eserini yap.Biz onun pazarlamasını gerçekleştirelim'. Bu sayede ev hanımları ayda 2-3 bin lira hatta 5 bin lira para kazanabilir. Bu sayede kadınlarımızı ülke ekonomisinde etkin hale getirebiliriz.Bakın, dünyada artık seri üretim kıymetini kaybetmeye başladı. İnsanlar; hızlı tüketim mallarında seri üretim arasa bile tespih, hasır bilezik gibihızlı tüketim olmayan mallarda el işçiliği arıyorlar. İşte kadınımızın el işçiliğini kullanarak yaptığı ürünleri bütün dünyaya satmak belediyenin elindedir. Biz, kadınlarımıza böyle bir kapı açacağız, bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Bütün bunlara ek olarak şunu söylemeliyim. Kadınlarımız asıl bayramı Türkiye'de Milli Ekonomi Modeli uygulandığında yapacak. Genel Başkanımız Haydar Baş Bey'in yazdığı bu ekonomik modelin uygulanmaya başlandığı gün kadınlarımız bir daha ekonomik darlık yaşamayacaklar" diye konuştu. - İstanbul