Btp Ankara Adayı Pak: "Belediyecilik Rant Kapısı Olmaktan Çıkarılacak"

Kaynak: İHA

BTP Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Pak, "Merkezinde insan olmayan hiçbir şey bize fayda vermez. Geçmişte Hacı Bektaş-ı Veli ne yapmışsa, Mustafa Kemal Atatürk milleti nasıl bir ve beraber yapmışsa, bugün de Genel Başkanımız Haydar Baş ve onun bize sunduğu fikirler bunu sağlayacaktır. BTP döneminde belediyecilik rant kapısı olmaktan çıkarılacak" dedi.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, ekibiyle birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfını ziyaret den BTP adayı Pak, burada Vakıf Başkanı Ercan Geçmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı. Karşılıklı fikir alışverişi ile geçen ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün birleştirici yönleri öne çıkarıldı. Ziyaret sonunda Pak, Başkan Ercan Geçmez'e, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabını hediye etti.Burada konuşan Pak, "Yüzlerce yıl önce Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, Anadolu'yu yurt edinmemizdeki en önemli kilit taşıdır, onu çok iyi tanımalıyız. Ne yazık ki bugün ötekileştirme, ayrıştırma yapmak sıradan bir hal aldı. Halbuki şu anda bizim en çok ihtiyacımız olan şey, birliktir, beraberliktir, kardeş olmaktır. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri bu birliği Anadolu'da yüzlerce yıl öncesinden inşa etti. O anlatılırken tasvir edilen tablo nedir? Aslan ile geyik birliktedir. Bu mükemmel bir resimdir. İhtiyacımız olan budur. Genel Başkanımız Haydar Baş Bey'in deyimiyle 'Hünkar Hacı Bektaş Anadolu'nun manevi genelkurmay başkanı' dır. O, Anadolu'ya geldiğinde bu topraklarda yaşayan Süryani, Keldani, Rum, Ermeni vs. onlarca değişik etnik kökenden insan vardı. Onun Anadolu'ya çaldığı birlik mayası ile bunların hepsi bir oldu, beraber oldu, Müslüman oldu. ve kendilerine dediler ki, biz Türk olduk. Neden? Çünkü, Hacı Bektaşı- Veli, şahsında hem İslamı ve Türklüğü birleştirmişti. O, en güzel örnek oldu. İşte burada çok önemli olan bir nokta daha var. Yine Genel Başkanımızın 'Hoş Geldin Atatürk' isimli eserinde de anlattığı gibi, Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözü de aynen Hacı Bektaş'ın bin yıl öncesinde çaldığı mayanın, ektiği tohumun günümüze yansımasıdır. Atatürk de bu sözü ile milleti bir bilek, bir yürek haline getirmiş ve kardeş yapmıştır. Şimdi birileri bunu bozmaya karşı, bu kardeşliğimizi yıkmaya çalışıyorlar. Ama buna asla müsaade edemeyiz" diye konuştu."BTP döneminde belediyecilik rant kapısı olmaktan çıkarılacak""Bu memleketin her evladı kardeştir" diyen Pak, "Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, Caferi hepsi öz kardeştir, aralarında zerre miktarı bir ayrım yapılamaz. Bu kardeşlik siyasi ihtiraslara da kurban edilecek bir şey değildir. Genel Başkanımızın yazdığı yaklaşık 12 bin sayfalık 'Ehl-i Beyt Külliyatı' ile ortaya konulan 'Ehl-i Beyt Birlik Mayamızdır' tezi de bugün toplumda karşılık bulmuş ve birçok oyunun önüne geçmiştir. Bu fikir ve gönülle beraber çıktığımız yoldu, BTP olarak gittiğimiz her yerde yaptığımız bütün çalışmalarda ön planda tuttuğumuz husus budur. Ankara için hazırladığımız ve kamuoyuna açıkladığımız '100 Dev Proje' mizin de temelinde bu kardeşlik hukukunun korunması vardır. Ekonomik şartların ağırlaşması, yoksulluğun artması insanları birbirinden koparan çok önemli bir etkendir. İnsanımızın geçimini rahat bir şekilde yapmasını sağlayamazsak kardeşliğimizi de korumamız o derece zorlaşacaktır. Bizim her projemizin özünde ortaya çıkan şey insanların hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir. Atatürk'ün AOÇ projesini, Ankara'nın geneline yaymak için açıkladığımız proje ile tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yöneliktir. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan ve Atatürk'ten sonra yarım kalan sanayileşmeyi devam ettirmek ve bunu günümüze taşıyarak 'Bilim ve teknoloji kenti Ankara' projesi ile yapmak istediğimiz, Ankara'nın modern sanayide de öncü olmasını sağlamaktır. Ulaşıma getirmek istediğimiz köklü ve kalıcı çözüm önerilerimizin hepsi halkımızın hayatını kolaylaştırırken, istihdam alanları açacak, insanımızın geçimini temin edebileceği ortamlar sunmuş olacağız. BTP döneminde belediyecilik rant kapısı olmaktan çıkarılacak, keyfi imar uygulamalarına müsaade edilmeyecek, hiçbir ayrıştırma ve ötekileştirme olmadan bütün vatandaşımıza hak ettikleri hizmeti, en adil şekilde sunacağız. Ekonomik olarak rahatlayan, yaşam şartları daha iyi hale gelen insanlar mutlu olurlar. Bu hal onların birbirlerine daha çok kenetlenmelerini sağlar. Bu nedenle biz bütün projelerimizin merkezine 'İnsan' ı koyarak hareket ediyoruz. Çünkü merkezinde 'insan' olmayan hiçbir şey bize fayda vermez. Geçmişte Hacı Bektaş-ı Veli ne yapmışsa, Mustafa Kemal Atatürk milleti nasıl bir ve beraber yapmışsa, bugün de Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ve onun bize sunduğu fikirler bunu sağlayacaktır" ifadelerinde bulundu. - ANKARA