Btp Başkan Adayı Pak: Ankara Yavaş'a Da, Özhaseki'ye de Mahkum Değil

Kaynak: DHA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pak, "Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki… Ankara Yavaş'a da, Özhaseki'ye de mahkum değil" dedi.BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, Ankara'da aday gösterilen isimlerle ilgili konuştu. Pak, "Seçim süreci hızla devam ediyor. Ancak her seçimde olduğu gibi şimdi de aynı tiyatroyu bize izletiyorlar. Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki… Devletten aldıkları seçim yardımları, dolayısıyla aslında bizden alınan para ile Ankara'da afiş asmadıkları bilboard kalmadı. Hatta afiş asılmamış bir direk veya yol ortasında bir ağaç bulmak bile oldukça zor bu günlerde. Medyaya bakınca durum orada da aynı, yalnız bu iki adaydan bahseden haberler ve programlar var. Peki, her yerde bu arkadaşlar var da, onlar ne yapıyor? Duyan, gören yok. Haftalardır bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor. Biz Belediye Başkanlığı seçimine mi gidiyoruz, yoksa bir dedikodu programımı yapıyoruz. Biz bu kısır döngünün içinde değiliz ve olmayacağız. Bütün Ankaralı hemşerilerim şunu çok iyi bilsinler ki, Ankara, Mansur Yavaş 'a da Mehmet Özhaseki 'ye de mahkum ve muhtaç değil" dedi."ANKARA'DA SORUNLAR DAĞ GİBİ"Ankara'nın çözüm bekleyen dağ gibi yığılmış sorunları olduğunu kaydeden Pak, sorunları şu sözlerle anlattı:"En merkezi yolları tarlaya dönmüş bir Başkent var bugün.Yollar eşik, deşik bir halde kimsenin umurunda değil. Yıllardan bu yana musluklardan akan su içilemiyor, bu konuda herhangi bir çalışma yok. Ankara'ya yağmur yağmaya görsün, bir sel baskını ile karşılaşmak an meselesi.Türkiye'nin önemli bir sorunu olan işsizlik Ankara'da da her geçen gün büyük bir hızla artıyor, esnaf kepenk kapatıyor, daha önce hava parası ile devredilen Kızılay Ulus , Siteler gibi semtlerde yüzlerce kiralık boş dükkan görüyoruz. AVM'lerde de durum farklı değil. Kimse bu hususları gündem etmiyor. Belediyecilik çiçek dikmek, kaldırım sökmekten ibaret bir şey değildir. Taşra ilçelerin durumu daha da vahim ve üvey evlat muamelesi ile karşı karşıyalar.""BİZE HACİVAT – KARAGÖZ OYUNU İZLETİYORLAR"Seçim sürecinde halka Hacivat-Karagöz oyunu izletildiğini söyleyen Pak, "Sürekli gündemde tutulan iki adaydan hiçbiri bu konuları gündem etmiyor, Hacivat – Karagöz gölge oyununu bize izletiyorlar. Bizi boş laflarla oyalayan, vakit dolduranların hiçbiri bu sorunları çözemez. Eğer öyle olsa idi zaten iktidar partisi çok uzun yıllardır bu belediyeyi idare ediyor. Şu ana kadar sorun kalmazdı. Diğer taraftan Sayın Yavaş'ta ortaya bir proje koyamamış ve orta alanda top çevirmekle meşgul" ifadelerini kullandı."ANKARA'YI HER ALANDA LİDER ŞEHİR YAPACAĞIZ"Ankara'yı pek çok konuda kalkındıracak projelerinin olduğunu belirten Pak, "Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ankara için hazırladığımız "100 Dev Proje" ile halkımızın huzurundayız. Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş 'ın kapitalizmi tarihe gömen Milli Ekonomi Modeli tezi bizim elimizde. Biz bu tezin ortaya koyduğu anlayışla birlikte Ankara'da uygulayacağımız belediyecilikle tüm Türkiye'ye örnek olacağız. Genel Başkanımızın milletimizi kardeş yapacak, Ehl-i Beyt Külliyatı bizim elimizde, gerçek Atatürk 'ü tanıdığımız Hoş Geldin Atatürk eseri bizim elimizde. Dünyaya damga vuran lider Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş bizim arkamızda. Bu nedenle bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Halkımızın oyunu çantada keklik görerek, seçmenin özgür iradesine saygı duymayanların üstünü çizme vakti gelmiştir. Hazırladığımız geleceğe dönük projelerle Ankara'yı altyapıda, ulaşımda, bilimde teknolojide tarımda eğitimde, her alanda lider şehir yapacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - Ankara