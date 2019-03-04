Btp Başkan Adayı Selim Kotil: Milli Ekonomi Modeli Esnafın Yüzünü Güldürecek

Bağımsız Türkiye Partisi
(BTP) İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil
, Pendik
'te esnafı ziyaret etti. Seçimlerin genel havasının düşmanlık değil, çözüm ve kardeşlik olması gerektiğini belirten Kotil, diğer partilerin stantlarına da giderek başarılar diledi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Pendik Çarşısında esnafla bir araya gelerek diğer partilerin stantlarını ziyaret etti. Esnafla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Kotil, bu sorunların hepsinin Milli Ekonomi
Modeli ile Bağımsız Türkiye Partisi'nin çözeceğini söyledi.
"MİLLİ EKONOMİ MODELİ 4 MİLYAR İNSAN TARAFINDAN KABUL GÖRÜYOR"
Milli Ekonomi Modeli'nin bugün dünyada 4 milyar insan tarafından kabul gördüğünü belirten Kotil, "Bizim İstanbul için ürettiğimiz projeler 30 yıllık bir birikimin eseri. 200 bin gence 500 lira burs verirsek, yani tüketimi desteklersek, piyasanın nasıl canlanacağını biliyor musunuz? Otuz yıldan beri Prof. Dr. Haydar Baş
'ın yanında gönlümüzü doldurarak yetiştik. Çiftçiye vereceğimiz elektrik desteği, vatandaşın pazarda harcayacağı paranın cebinde kalmasını sağlayacak. Bunları yatıp kalkıp rüyamızda görmedik hepsi Milli Ekonomi Modeli kaynaklı. Esnafımızın yüzü ancak bu model ile güler" dedi.
"SEÇİMLER, PLAN VE PROJE KONUŞMA ZAMANIDIR"
"Biz bu seçimde planı, projesi olanı seçiyoruz" diyen Kotil, "Cumhurbaşkanımız demokrasi şöleni diyor, diğer adaylar gelsinler planımızı, projemizi konuşalım. Bizim planlarımız, projelerimiz hazır. Halkımızı pinpon topu gibi iki şık arasında bırakmaya çalışanlara bu seçimlerde en güzel cevabı vereceğiz" diye konuştu.
"GERÇEK HIZLI TREN YHT DEĞİL, MAGLEV'DİR"
Pendik'te de istasyonu bulunan YHT'nin gerçekten hızlı bir tren olmadığını söyleyen Kotil, Maglev ile hızlı trenlerin Uzak Doğu
ve Avrupa
'da saatte 600 kilometre hız yapabildiğini yani uçaktan daha hızlı olabildiklerini dile getirdi.
Kotil, "Eski trenleri boyadılar, üzerine YHT yazdılar. YHT yani 'Yeniden Hızlandırılmış Tren'. Ray sistemleri aynı ama tren hızlı. Ondan sonra YHT, Pamukova
'da raydan çıktı. Neden? Çok basit. Sen ray sistemini aynı tuttun, trenin hızını yükselttin. Ondan sonra merkezkaç seni raydan dışarıya attı. Biz ne yapacağız? Hızlı trenlerin merkezkaç sebebiyle raydan çıkmamasının tek bir yolu var. 'Magnetic Levitation' yani manyetik alan, şuanda Çin
MAGLEV ile saatte 4000 kilometre hızı test ediyor. Şuanda 1000kilometre hız birçok ülkede var. Neden Türkiye'de yok? Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da neden yok! Bizim dönemimizde Silivri
'den trene binen birisi 15 dakikada Pendik'te olacak. O zaman işyerleri şehirde olan yurttaşlarımız, Çatalca
'dan, Şile
'den, Gebze
'den rahat rahat işlerine gelecekler" ifadelerini kullandı. - İstanbul
Pendik, İstanbul, Selim Kotil, Ekonomi
Kaynak: DHA