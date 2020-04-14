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BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), 4 gündür Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:11
BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), 4 gündür Trabzon 'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Koronavirüs, Haydar Baş, Trabzon, Güncel
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