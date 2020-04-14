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BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), 4 gündür Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:54
BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), 4 gündür Trabzon 'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

CENAZEYE YAKINLARI DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAK

Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde vefat eden Baş'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Bostancı Gasilhanesi'ne getirildi. Baş'ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde önlemler alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, Haydar Baş'ın evinin çevresini de bariyerle kapattı. Taziye için gelenler Baş'ın birinci derece akrabaları dışında eve alınmıyor, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor. Mahalleye gelen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de alınan önlemleri denetledi.

Haydar Baş'ın cenazesi yarın öğlen vakti Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde toprağa verilecek. Cenazeye yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Akçaabat, Trabzon, Güncel
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