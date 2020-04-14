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BTP Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

14.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:05
BTP Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede Kovid-19 şüphesiyle tedavi altındaki Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haydar Baş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Akçaabat, Güncel
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