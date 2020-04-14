BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi yarın defnedilecek
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi yarın defnedilecek.
14.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:04
Alınan bilgiye göre, Baş için Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde yarın ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek.
Baş'ın cenazesi, burada kılınacak namazın ardından aynı bölgede toprağa verilecek.
Haydar Baş, Kovid-19 şüphesiyle tedavi gördüğü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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