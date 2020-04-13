BTP Genel Başkanı Haydar Baş kimdir? Haydar Baş hayatı ve biyografisi!
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden sekiz kişi koronavirüse yakalandı. Yaşanan gelişme sonrası BTP Genel Başkanı Haydar Baş kimdir? Haydar Baş hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Gündemi arsa gelişme sonrası vatandaşlar Haydar Baş kimdir? Haydar Baş hayatı ve biyografisi gibi konuları merak etti.
PROF. DR. HAYDAR BAŞ KİMDİR
Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur.
İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.
Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır.
Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana","Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden almıştır.
13 yıl Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevinde bulundu.
Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:
• Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.
• Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.
• 13 yıl Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinde profesör ünvanıyla öğretim görevinde bulundu.
• İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.
• BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.
• Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.
• Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.
• Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.
Prof. Dr. Haydar Baş Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.
Haydar Baş'ın basılmış olan eserleri şunlardır:
1- Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri
2- Sosyal Devlet - Milli Devlet.
3- Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler
4- Niçin Türkiye?
5- Hikmetin Sırları
6- Yaşayan Kur'an: Sünnet
7- Din Tahripçilerine Kur'an-ı Kerim'in Cevabı
8- Veda Hutbesinde İnsan Hakları
9- İslam'da Zikir
10- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed-I
11- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed-II
12- Makalat
13- Mektubat
14- İslam ve Mevlana
15- İslam'da Tevhit
16- İman ve İnsan
17- İslam'da Kadın Hakları
18- Dua ve Evrad
19- Haccın Hikmetleri
20- İnsan-ı Kamil ve Nefs Mertebeleri
21- Hıristiyanlık ve Yahudilik
22- Birliğe Doğru
23- Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname
24- Nefs Terbiyesi
25- Varoluşun Gayesi: Zikrullah
26- Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli
27- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (Genişletilmiş Yeni Baskı İki Cilt)
28- İmam Ali
29- Hz. Fatıma
30- İmam Hasan
31- İmam Hüseyin
32- İmam Cafer-i Sadık
33- İmam Zeynelabidin
34- İmam Rıza
36- Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt
37- Hac
38- Kapitalizmin Tarihe Gömülüşü: Rusya Devlet Duma'sında Milli Ekonomi Modeli Sunumu
39- Tüm Gayretimiz Birlik ve Kardeşlik İçin
40- İmam Hasan el-Askeri ve İmam Mehdi
41- Dua ve Zikir
42- İmam Musa Kazım (a.s.)
43- İmam Muhammed et-Taki
44- İmam Hadi