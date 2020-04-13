BTP Genel Başkanı Haydar Baş kimdir? Haydar Baş hayatı ve biyografisi!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Gündemi arsa gelişme sonrası vatandaşlar Haydar Baş kimdir? Haydar Baş hayatı ve biyografisi gibi konuları merak etti.

PROF. DR. HAYDAR BAŞ KİMDİR

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur.

İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır.

Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana","Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

13 yıl Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevinde bulundu.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

• Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

• Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

• 13 yıl Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinde profesör ünvanıyla öğretim görevinde bulundu.

• İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

• BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

• Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

• Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

• Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.

Prof. Dr. Haydar Baş Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.

Haydar Baş'ın basılmış olan eserleri şunlardır:

1- Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri

2- Sosyal Devlet - Milli Devlet.

3- Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler

4- Niçin Türkiye?

5- Hikmetin Sırları

6- Yaşayan Kur'an: Sünnet

7- Din Tahripçilerine Kur'an-ı Kerim'in Cevabı

8- Veda Hutbesinde İnsan Hakları

9- İslam'da Zikir

10- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed-I

11- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed-II

12- Makalat

13- Mektubat

14- İslam ve Mevlana

15- İslam'da Tevhit

16- İman ve İnsan

17- İslam'da Kadın Hakları

18- Dua ve Evrad

19- Haccın Hikmetleri

20- İnsan-ı Kamil ve Nefs Mertebeleri

21- Hıristiyanlık ve Yahudilik

22- Birliğe Doğru

23- Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname

24- Nefs Terbiyesi

25- Varoluşun Gayesi: Zikrullah

26- Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli

27- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (Genişletilmiş Yeni Baskı İki Cilt)

28- İmam Ali

29- Hz. Fatıma

30- İmam Hasan

31- İmam Hüseyin

32- İmam Cafer-i Sadık

33- İmam Zeynelabidin

34- İmam Rıza

36- Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt

37- Hac

38- Kapitalizmin Tarihe Gömülüşü: Rusya Devlet Duma'sında Milli Ekonomi Modeli Sunumu

39- Tüm Gayretimiz Birlik ve Kardeşlik İçin

40- İmam Hasan el-Askeri ve İmam Mehdi

41- Dua ve Zikir

42- İmam Musa Kazım (a.s.)

43- İmam Muhammed et-Taki

44- İmam Hadi