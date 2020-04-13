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BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüse yakalandı

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüse yakalandı Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın Korona virüse yakalandığı belirtildi.

13.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:25
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüse yakalandı
TRABZON - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın Korona virüse yakalandığı belirtildi.
Trabzon 'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde görülen yeni tip Korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin Korona virüse yakalandığı, Baş'ın Trabzon'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüse yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Trabzon, Genel
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