BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını...
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti-1 BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
14.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti-1
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Trabzon, Güncel