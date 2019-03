Btp Genel Başkanı Haydar Baş: "Rusya, Bana Ait Milli Ekonomi Modeli Tezi ile Ayağa Kalktı"

Kaynak: İHA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İstanbul 'da düzenlenen mitingde, " Rusya , bana ait Milli Ekonomi Modeli ( MEM ) tezi ile ayağa kalktı. MEM şu an dünyada yaklaşık 4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde uygulanıyor" dedi.BTP Genel Başkanı Haydar Baş , İstanbul'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Türkiye'de talep değil maliyet enflasyonu olduğunu söyleyen Baş, BTP iktidarında herkesin iş ve AŞ sahibi olacağını kaydetti. Baş, bütün vatandaşların insanca yaşayacağını, daha önce söylediği 5 bin TL asgari ücreti, isterse 10 bin TL yapacağını, bunun için gerekli kaynakların fazlasıyla olduğunu söyledi."Rusya'yı ayağa kaldıran benim"Yer altı zenginliklerinin mahkeme kararıyla tespit ettirileceğini, buna mukabil Türk Lirası'nı devreye koyarak kaynak sağlanacağını anımsatan Başkan Baş, böylece asgari ücret yükünün işverene yüklemeden devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Kendi tezi olan Milli Ekonomi Tezi'ne değinen Başkan Baş, "Ne kadar batırırlarsa batırsınlar, Türkiye'yi 6 ayda düzlüğe çıkarıp, Kainat Devleti yaparım. Hepinize tavsiye ediyorum. Ne TL, ne döviz olarak sakın ha borçlanmayın. Rusya, bana ait Milli Ekonomi Modeli (MEM) tezi ile ayağa kalktı. MEM şu an dünyada yaklaşık 4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde uygulanıyor. Bu işin formülü bende, Rusya'yı ayağa kaldıran benim" ifadelerine yer verdi. Yusuf Aslan hakkındaki düşüncelerini aktaran Başkan Baş, "Zannediyoruz ki bu insanlar, birilerini öldürdüler. Baktık ki böyle hiçbir şey olmamış. Bir insan düşüncesinden dolayı nasıl idam edilebilir. Ne yaptı bu insan, hırsızlık mı, yolsuzluk mu yaptı? Tabii ki hayır, Amerika 'yı protesto etti. İsrail 'e gitti. Filistinlilerin yanında yer alarak, İsrail'e karşı savaştı. Yaptığı bu, bundan dolayı da idam ettiler. Ben Deniz Gezmiş'e de arkadaşlarına da sahip çıkıyorum" ifadelerini kullandı."Boğazın altına yerleştirilecek tribünlerle 4 Keban Barajı kadar elektrik üreteceğiz"BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil ise, İstanbul için hazırladıkları ve başka hiçbir adayın ifade etmediği projeleri olduğunu söyledi. Kotil, İstanbul Boğazı 'nda denizin altına yerleştirilecek tribünlerle 4 Keban Barajı'nın üretebileceği kadar elektrik üreteceklerini, İstanbul'da vatandaşa elektriği, yüzde 50 ucuza vereceklerini ifade etti.İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğini, ancak kimsenin bir hazırlığı olmadığını aktaran Kotil, "Bu hazırlıkları yalnızca biz yaparız. Ulaşım sorununun çözümleri elimizde, her şey hazır, 'havaray' ismini verdiğimiz sistemle ulaşım sorununu önemli ölçüde çözmüş olacağız. Hazırladığımız diğer tedbirlerle de İstanbul'da ulaşım sorunu kalmayacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL