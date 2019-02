Btp Genel Başkanı Haydar Baş, Sevenleri ile Buluşacak

Kaynak: DHA

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş gelen yoğun istek üzerine bir kez daha sevenleriyle buluşacak. 20 Şubat Pazar günü ikincisi düzenlenecek olan gece Şişli 'de Salon Figaro'da gerçekleşecek.Program öncesi değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Haydar Baş "Kaleme aldığımız Hoş Geldin Atatürk eseri ile gerçek Atatürk'ü anlatıyoruz, yazdığımız Milli Ekonomi Modeli ile kapitalizmin tarihe gömülmesini sağlıyoruz, ortaya koyduğumuz Ehl-i Beyt külliyatıyla Alevi-Sünni ayrışmasına son vermeye çalışıyoruz. Bu çabalarımızın halkın gönlünde büyük karşılık bulması bizi son derece memnun ediyor. Zaten Türkiye'nin de hem ekonomik hem de sosyal açıdan farklı bir çıkış yolu da yoktur. Bu milleti Hacı Bektaşı Veli mayası ile Sağ-Sol, Alevi-Sünni, Kürt-Türk demeden bir çatı altında bir ve beraber yapacağız. Ülkemizin huzur içinde yaşaması için ötekileştirmeden yapılması gereken de budur" diye konuştu."TÜRKİYE'DEKİ SORUNLAR HER KESİMİ İLGİLENDİRİYOR"Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İstanbul Florya'da düzenlenen ilk sosyal medya gecesiyle ilgili "Her kesimden temsilcilerin yer aldığı, sağcısı, solcusu, muhafazakarıyla farklı bakış açısına sahip vatandaşların bizleri dikkatle dinlemesi, ortaya koyduğumuz çözüm yollarını ayakta alkışlamaları bizleri son derece memnun etmiştir" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Baş, sohbetin konusuyla ilgili de değerlendirmede bulundu.Türkiye'de yaşanan sorunların her kesimi ilgilendirdiğini kaydeden Baş, şunları söyledi:"Ülkemizin sorunlarını herkes ifade ediyor, gerçek manada çözüm üreten bir başka kadro ise maalesef yok. İşte bu sebeple milletimiz kurtulmak istedikleri karanlıkta bizleri güneş misali görmektedir. Bu güneş sadece Türkiye'ye değil kapitalizmin pençesinde ezilen, sömürülen halklara da umut olmuştur. Milli Ekonomi Modeli'mizi parça parça hayata geçiren Rusya ve Çin nasıl dünya liderliğinde yarış veriyorsa, Türkiye de bu modeli uyguladığında hak ettiği noktaya gelecektir. Kapitalist düzen derhal terk edilmelidir. Ülkemizin kapitalist düzenin en büyük aldatmacalarından olan hard currency denilen krediler ile dövizle borçlanarak piyasalara para bulmaya uğraşmasına gerek yoktur. Yatırım ve üretim yerli, milli para ile ve öz kaynaklar ile sağlanabilir. Merkez Bankası 'na para basma hakkını tekrar kazandırarak senyorajın devreye konması ile Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) karşılığında paranın basılması, yani milli para düzenine geçilmesi; ithalat ve ihracatta sabit kur sisteminin uygulanmaya başlaması acilen gerekiyor. Bunların ayrıntıları bugün dünyanın üç büyük ekonomi tezinden biri olarak kabul edilen ve 4 milyar insanın yaşadığı BRICS ülkelerinde uygulanan Milli Ekonomi Modeli'nde vardır." - İstanbul