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BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden sekiz kişi koronavirüse yakalandı. Baş ve ailesi, Akçaabat'taki özel hastanede tedavi görüyor.

13.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:32
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon 'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Koronavirüs, Haydar Baş, Trabzon, Politika, Güncel
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