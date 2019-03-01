BTP'nin İstanbul, Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turhan Kimdir?

BTP'nin İstanbul, Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turhan oldu. Peki, BTP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Üsküdar Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Turhan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

HÜSEYİN TURHAN KİMDİR?

Hüseyin Turhan, 1980 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Siirt'li olan ve doğduğu günden bu yana Üsküdar'da yaşayan Turhan, ilköğretimini Orhan Seyfi Orhan İlköğretim Okulu ve Kirazlıtepe Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra lise öğrenimini de Hacı Sabancı Beylerbeyi Lisesi'nde tamamladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Öğrenim hayatına üniversiteden sonra da devam ederek Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezi olarak hazırladığı "Kurumsallaşma Yolunda Yönetim Sistemleri" adlı bir eseri vardır. Daha sonra Atatürk Üniversitesi İş Güvenliği Ve Sağlığı Bölümü'nden mezun oldu. Şu anda da İstanbul Üniversitesi'nde Tarih, Atatürk Üniversitesi'nde de "Sosyoloji" okumaya devam etmektedir.

2006 YILINDA BAŞ DENETÇİ UNVANINI ALDI

Çocukluk yıllarında başladığı iş hayatında uzun yıllar esnaflık yaptı. Eğitim hayatına devam ederken bir yandan da çalışan Hüseyin Turhan, Kalite Yönetim Sistemleri alanında başarılı çalışmalara imza attı. Şu anda da kendi kurduğu şirketin genel müdürü olarak halen çalışmaya devam etmektedir. 2006 yılında IRCA Onaylı ISO 9001 Baş Denetçisi unvanını aldı. Kalite Yönetim Sistemleri alanında kariyer çalışmalarını sürdüren Hüseyin Turhan yurt içi ve yurt dışı akademik eğitimlere, seminerlere katılmış; bilgi ve tecrübelerini eğitmen olarak da insanlara aktardı.

BİRÇOK KONUDA ÇALIŞMALARDA BULUNDU

Hüseyin Turhan kişisel gelişim konularında da çalışmalar yaptı. Liderlik Motivasyon, Stratejik Yönetim, İstatistiksel Proses Kontrolleri, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Proses Yönetimi Etkileşimleri&İyileştirme Teknikleri, Hedef Ve Süreç Yönetimi konularında da uzmanlık ve eğitmenlik yaptı. Kalite Yönetim Sistemleri'nin yanı sıra basın yayın hizmetleri, kurumsallaşma, marka bilinci, iletişim, bilişim hizmetleri ve sosyal medya konularında da faaliyetlerde bulunmuştur. İcmal Dergisi, Yeni Mesaj Gazetesi, Mesaj haber ve Meltem haber web siteleri başta olmak üzere pek çok yayın organında yazıları yayınlanmış olan Hüseyin Turhan, İnşaat Magazin Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevinde de bulundu.

SİYASİ HAYATINA BTP ile BAŞLADI

Hüseyin Turhan, çeşitli sivil toplum örgütü ve derneklerde görev almıştır. Siyasi hayatına Bağımsız Türkiye Partisi'nde başlamıştır. 2001 yılında BTP Üsküdar Gençlik Kolları Başkanı olarak görev almıştır. Daha sonra BTP Anadolu Yakası Gençlik Kolları Başkanlığı ve Teşkilatlandırma Başkanlığı görevlerinde de bulunan Hüseyin Turhan, 2007 yılında BTP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olmuştur. O yıldan beri İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığına devam eden Turhan, 2013 yılında Bağımsız Türkiye Partisi MYK (Merkez Yürütme Kurulu) Üyesi olmuştur. 2015 yılında ki genel seçimlerde de İstanbul Milletvekili adaylığı yapmıştır.

2014 YILINDA SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

2014 yerel seçimlerinde BTP Siirt Belediye Başkan Adayı oldu. İstanbul'da Gençlik Derneği' nin kurulmasına öncülük edip çeşitli kademelerde gençlik ve yardım derneklerinde görev almıştır. Hüseyin Turhan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde BTP'den İstanbul, Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu.