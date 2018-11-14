Bts'in Bağlı Olduğu Ajanstan Tartışmalı Tişört İçin Özür

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:43



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:43

Güney Koreli pop müzik grubu BTS'in bağlı olduğu Big Hit Entertainment ajansı, bir üyenin giydiği atom bombası baskılı tişört nedeniyle özür diledi.Big Hit Entertainment ajansından yapılan açıklamada, tişörtün "atom bombasından etkilenenleri yaralamak için tasarlanmadığı ve BTS üyesinin bu tişörtü kasıtlı olarak giymediği" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, tartışmalı tişört nedeniyle rahatsız olan ve acı çeken herkesten içtenlikle özür dilendi.Japonya'da bir televizyon kanalı geçen hafta dünya çapında hayranları bulunan BTS'in şovunu, üyelerinden birinin giydiği atom bombası baskılı tişört nedeniyle iptal etmişti.Japon televizyonu TV Asaşi, BTS üyesi Jimin'in, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Kore'nin Japonya'dan bağımsızlığını ilan etmesini kutlamak amacıyla geçen yıl 15 Ağustos'ta üzerinde atom bombası baskısı bulunan tişört giydiğinin fark edilmesi üzerine Big Hit Entertainment ile görüştüklerini ve grupla yapılacak programın iptaline karar verdiklerini bildirmişti.Siyah-beyaz tişörtün üzerinde, atom bombası atıldıktan sonra oluşan yükselen mantar bulutu görüntüsünün yanı sıra İngilizce "Vatanseverlik", "Tarihimiz", "Bağımsızlık" ve "Kore" kelimelerinin yazılı olduğu belirtilmişti.Güney Koreli bazı siyasetçiler, televizyon kanalının kararını eleştirerek, Japonya'yı "tarih konusunda ben-merkezci görüşlere" sahip olmak ve kültürel etkileşimlere siyasetin karıştırılmasına izin vermekle itham etmişti.BTS, "Love Yourself: Tear" albümünün piyasaya çıkmasının hemen ardından mayıs ayında ABD'deki albüm listelerinde zirveye oturan ilk K-pop grubu olmuştu.Tüm dünyada kendilerini ARMY olarak adlandıran hayran kitlesine sahip olan ve sosyal medyada 10 milyon takipçisi bulunan BTS'in üyeleri Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşuyor.