BTS WORLD'a yepyeni bir şarkı ve "Another Story" bölümü geliyor

Doğu ve Batı vokallerinin büyüleyici bir uyumunu sunan şarkı, BTS'ten j-hope ve V'nin eseri. Ayrıca BTS WORLD'un "Another Story" (Alternatif Hikayeler) bölümü ve interaktif içerikleri de BTS hayranı oyunculara sunuluyor.

Netmarble Corp., dünyaca ünlü Güney Koreli K-Pop grubu BTS ile işbirliği ile geliştirilen mobil oyunu BTS WORLD'un orijinal müzikleri arasında duyurulan "A Brand New Day" isimli ikinci şarkısını 14 Haziran'da Türkiye saati ile 12:00'da yayınlanacağını açıkladı.

"A Brand New Day", İsveç'ten yeni jenerasyon bir pop star olan Zara Larsson'un da katkılarıyla, j-hope ve V'den bir elektronik hiphop şarkısı. Şarkının yapımcılığı, İngiliz hiphop elektronik müzik yapımcısı ve beatmaker Mura Masa tarafından gerçekleştirildi.

Gelenekselin ve popülerin uyumu

Mura Masa'nın kendine has temposu ve Doğu müzik enstrümanlarının sesi, şarkıda cesur ve uyumlu bir his yaratıyor. Özellikle, Kore geleneksel müzik enstrümanı daegeum, şarkıda ön plana çıkarak, oldukça Kore'ye has geleneksel ama aynı zamanda oldukça popüler bir melodi sunuyor, ayrıca Doğu ve Batı vokalleri birlikte büyüleyici bir uyum sağlıyor.

7 Haziran'da yayınlanan ilk şarkı "Dream Glow" ve ikinci şarkı "A Brand New Day", oyunun paralel dünyada geçen hikayesine uygun bir şekilde, BTS WORLD için yaratılmış, yeni ve ferah orijinal müzikler. Üçüncü şarkı da dahil bu müziklerden oluşan albüm, 21 Haziran tarihinde duyurulacak ve 28 Haziran tarihinde yayınlanacak.

BTS WORLD Another Story bölümü açıldı

Yeni müzikle birlikte, Netmarble, BTS'nin her üyesinin ana karakter olarak göründüğü BTS WORLD'un "Another Story" (Alternatif Hikayeler) bölümünü de resmi sitesi üzerinden açtı. RM ve Jin'in hikayeleri, sırasıyla 10 ve 12 Haziran'da açılmıştı; diğer üyelerin hikayeleri ise zamanla açılmaya devam edecek.

BTS üyelerine kısa mesaj gönderebilirsiniz

Netmarble, ayrıca, oyunun başlıca interaktif içeriklerinden biri olan BTS üyelerine kısa mesaj gönderip alma özelliğinin bir ön bakışını da bu internet sitesi üzerinden kullanıma sunuyor. BTS üyelerinin tepkileri, oyuncuların seçtiği cevaplara göre değişiklik gösterirken, kendi bireysel özellikleri de verdikleri tepkilerden anlaşılabiliyor.