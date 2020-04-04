Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BTSO Akademi'den video konferansla kısa çalışma ödeneği eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), iş dünyası için eğitim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi, video konferans yöntemiyle kısa çalışma ödeneğine ilişkin eğitim programı düzenledi.

04.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:12
BTSO Akademi'den video konferansla kısa çalışma ödeneği eğitimi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), iş dünyası için eğitim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi, video konferans yöntemiyle kısa çalışma ödeneğine ilişkin eğitim programı düzenledi.
BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, son 6 yılda 430'u aşkın programda yaklaşık 35 bin firma temsilcisine eğitim veren BTSO Akademi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ilk eğitimi, kısa çalışma ödeneği konusunda gerçekleştirildi.

Bursa iş dünyasının yoğun katılımıyla düzenlenen eğitimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek paketinde yer alan kısa çalışma ödeneğine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Eğitim ayrıca BTSO'nun youtube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Eğitime katılan yaklaşık bin firma temsilcisinin soruları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Servet Kaba tarafından anlık yanıtlandı. Kaba, desteğe ilişkin başvuru koşulları, ilgili formların nasıl doldurulması gerektiği, destek alınacak çalışanlar için aranan şartlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Eğitimin kaydı, BTSO'nun youtube kanalına da yüklendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sosyal izolasyona en üst düzeyde dikkat edilmesi gereken bu dönemde dijital dünyanın kendilerine sunduğu fırsatla üyelerini online ortamda bilgilendirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.
Burkay, şunları kaydetti:
"Gerek firmalarımız
gerekse de çalışanlarımız için kritik önem taşıyan desteklere ilişkin bilgilendirme videoları ve sunduğumuz eğitimler de odamızın sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Tüm firmalarımızı sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum. BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zorlukları da birlik ve dayanışmayla aşacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BTSO Akademi'den video konferansla kısa çalışma ödeneği eğitimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:25: Ağrı'da 1000 TL'lik destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 14:24: Tunus'ta sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet - Haber 14:24: Derebucak'ta 284 ihtiyaç sahibi aile destekten yararlandı - Haber 14:24: Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama - Haber 14:24: Balıkesir'de kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber