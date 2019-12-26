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BTSO Başkanı Burkay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

26.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:48 BTSO Başkanı Burkay, AA'nın

Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Burkay, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunda yönetim kurulu üyesi de olan Burkay, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemine katılan annelerini ve yakınlarını çektiği, "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" fotoğrafını tercih eden Burkay, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.


Burkay, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurguladı.


Kaliteli fotoğraflardan oluşan bir seçki hazırladığı için Anadolu Ajansını tebrik eden Burkay, "AA muhabirleri ve foto muhabirleri hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan olayları fotoğraflarla çok güzel yansıtmış. Bazen güzel olayları bazen acıları ölümsüzleştirerek farklı kadrajlarla tüm dünyaya sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle kaliteli işlere imza attığı için Anadolu Ajansına başarılar diliyorum." diye konuştu.


Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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