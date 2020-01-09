BTSO Başkanı Burkay: Bursa ev tekstilinin dünya ligindeki konumu güçleniyor

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, 2020 yılının ilk fuar organizasyonu, Heimtextil Fuarı'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarda 111 Bursalı firmanın stant açtığını belirterek, "Bursa'mız ev tekstilindeki performansı ile dünya ligindeki konumunu her geçen dönem güçlendiriyor" dedi.

Bursalı firma yöneticileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında dünyanın en önemli fuar organizasyonlarını incelemeye devam ediyor. Son 7 yılda üyelerini 190'a yakın fuar organizasyonuyla buluşturan BTSO, yeni yılda ilk fuar programını, ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen, Almanya Frankfurt Heimtextil Fuarı'na düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi'nin, Bursa'nın ihracat odaklı büyüme hamlesine ivme kazandırdığını söyledi.

Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi'nin yanı sıra 'Ur-Ge' ve 'Ticari Safari' programlarının katkısıyla Bursa'daki ihracatçı firma sayısının son 7 yıllık dönemde 1500'den fazla artış kaydettiğini dile getirdi. Heimtextil'de 111 Bursa firmasının yer almasının, kentin dünya ligindeki güçlü konumunun ispatı olduğunu kaydeden Burkay, "Fuarda Türkiye'den 350'ye yakın firma yer alıyor. Türkiye'den en fazla stantla katılım sağlayan kent 111 firma ile Bursa. Bursa'mız ev tekstili sektöründe hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli oyunculardan olmayı sürdürüyor" dedi.

'2020 HEDEFİNE İHRACAT RAKAMLARIYLA ULAŞACAĞIZ'

BTSO Başkanı Burkay, 65 ülkeden 3 bini aşkın yabancı firmanın yer aldığı Heimtextil Fuarı'nda Bursalı firmaların, Ar-Ge ve tasarım ekipleriyle hazırladığı son koleksiyonları dünyadaki alıcılarla buluşturduğunu kaydetti. Yılın ilk fuarı olan Heimtextil'in, tekstil sektörünün yeni ihracat bağlantıları kurması açısından önemli olduğunu kaydeden Burkay, "Fuarın üyelerimize ve sektör temsilcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2020 yılında 50'ye yakın fuarı takvimimize aldığımız Küresel Fuar Acentesi projemiz ile de sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine destek olacağız" diye konuştu.

SEKTÖRÜN LİDER FUARLARINDAN

BTSO Meclis üyesi ve Heyet Başkanı Necip Şahin ise Almanya Heimtextil'in Evteks ve Şanghay Ev Tekstili Fuarı gibi sektörün kalbinin attığı en önemli organizasyonlarından olduğunu vurguladı. Heyet olarak fuarda stant açan Bursalı firmaları ziyaret ettiklerini dile getiren Şahin, "Fuar, Bursalı firmalar için ayrı öneme sahip. Kentimiz, en fazla katılım gösteren kentlerden biri. Bursa iş dünyası olarak mutlaka ihracat kanallarımızı genişletmeliyiz. Sadece Avrupa değil, Afrika ve Güney Amerika gibi noktalarda da dış ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. Özellikle odamızın firmaların ihracatını artırmaya dönük projeleri ile iş dünyamız önemli başarılar elde ediyor" dedi.

Heyet Başkan Yardımcısı Fatma Ayyıldız da yurt dışı fuar programlarının Bursalı firmalara yeni ufuklar kazandırdığını belirterek, "Katılımcı firmalarımız yeni kreasyonlarını bu fuarda görücüye çıkardı. Gerek ürünlerimizin kalitesi gerekse de sunumuyla firmalarımız fuarda kalitesini gösterdi. Fuarın sektörümüzün ihracatına daha fazla ivme kazandırmasını diliyorum" diye konuştu.