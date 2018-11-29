Btso Başkanı Burkay'ın Acı Günü

29 Kasım 2018 Perşembe 16:34



29 Kasım 2018 Perşembe 16:34

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ın vefat eden babası Hacı Ömer Burkay'ın cenazesi toprağa verildi.Ulucami'de düzenlenen cenaze töreninde İbrahim Burkay ve ailesi taziyeleri kabul etti. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Hacı Ömer Burkay'ın cenazesi, Ulucami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.