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BTSO Başkanı Burkay: "Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa'dan başlayacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayalinin Bursa'da gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

27.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:26 BTSO Başkanı Burkay:
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'nin 60 yıllık yerli otomobil hayalinin Bursa'da gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üretim tesisinin adresi Bursa oldu. Alınan kararın Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi niteliğinde olduğunu belirten Başkan Burkay, şehrin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla bu tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini söyledi. İbrahim Burkay, "Bursa, gelişmiş imalat alt yapısını ve yan sanayii ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiye'mizin milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissettirecektir. İlk Türk otomobil fabrikasının kurulduğu şehir olan Bursa, bilgisi, tecrübesi ve güçlü potansiyeliyle ülkemizin 60 yıllık milli otomobil üretme hayalini gerçeğe dönüştürmesinin mutluluğunu ve heyacanını taşımaktadır" dedi.

Yerli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduklarını ve yatırımın Bursa'ya kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve bu tür makro yatırımları şehre kazandırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yerli otomobil projemiz için de güçlü bir alt yapı oluşturdu. Firmalarımız için gerçekleştirdiğimiz kümelenme çalışmaları, BTSO MESYEB ve BUTGEM gibi sektörlerimizin insan kaynağı ihtiyacına çözüm üreten merkezlerimizle birlikte, model fabrika, TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi ileri teknoloji yatırımlarına zemin oluşturan projelerimiz ülkemizin milli otomobil hamlesinin başarısını taçlandıracaktır. Küçük ve orta ölçekli firmalarımız için planladığımız KOBİ OSB ve Türkiye'nin yeni sanayi devrimine geçişinde sembol olan TEKNOSAB ile birlikte yerli otomobil üretiminin de Bursa'da yapılması Türkiyemizin yeni ekonomi modeline geçişinde üçlü sac ayağı olacaktır" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezlerinde yer almaya devam edecek. Ortaya çıkacak bu potansiyel ile birlikte katlanacak ihracat performansımız sayesinde Bursa'mızın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolü daha da güçlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni ekonomide yeni teknolojilere yine Bursa'nın liderlik edeceğini vurgulayan İbrahim Burkay, "Ülkemizin gurur yolculuğunun Bursa'dan başlatılacak olması sebebiyle cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubumuza iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum. Alınan kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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