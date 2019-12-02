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BTSO Başkanı Burkay: "Yeni yıla umutlu giriyoruz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yeni yıla umutlu giriyoruz.

02.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:40BTSO Başkanı Burkay:
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yeni yıla umutlu giriyoruz. Yatırıma dönük desteklerin artırılmasıyla üretim, istihdam ve ihracat odaklı güçlü bir kalkınma hamlesi gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.
Odadan yapılan yazılı açıklamada Burkay'ın, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
Türkiye ekonomisinin temmuz-eylül aylarını kapsayan 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüdüğünü hatırlatan Burkay, şöyle devam etti:
"Bu rakam, Türkiye'mizin gerçek potansiyelini yansıtmamakla birlikte son çeyrek için ortaya çıkan öncü göstergeler, 2020 ve sonraki yıllar için yatırım ve üretim ikliminin hedeflediğimiz noktaya gelmesi açısından bizlere umut vermektedir. yönetimimizin 'dengelenme, disiplin ve değişim' odaklı kalkınma planları doğrultusunda gerek kamu harcamaları gerekse de reel sektörümüze sunulan destekler büyüme rakamlarına pozitif katkı sağladı. İş dünyamıza verdikleri destekler için hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum."
Burkay, iç pazar dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle güçlü bir kalkınma hamlesi için yatırım harcamaları konusunda uygulanan desteklerin daha da artırılması gerektiğini belirtti.
Başta makine, otomotiv ve inşaat gibi ülkenin ekonomik gelişimine öncelik eden stratejik sektörlere sağlanan desteklerin artırılarak sürdürülmesinin, ülke ekonomisini daha yüksek bir büyüme performansına ulaştıracağını kaydeden Burkay, "Bu destekler ülke ekonomimizi daha dirençli hale getirirken, istihdam ve ihracat potansiyelimize de ivme kazandıracaktır. Bursa iş dünyası olarak bizler de gerek üretim merkezlerimiz gerekse de yeni projelerimizle ülkemizin yatırım, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı hedeflerine yüksek düzeyde katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Yeni yıla umutlu giriyoruz. Yatırıma dönük desteklerin artırılmasıyla üretim, istihdam ve ihracat odaklı güçlü bir kalkınma hamlesi gerçekleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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