BTSO Başkanı İbrahim Burkay
'ın acı günü...Sevenleri Burkay'ı yalnız bırakmadı
BURSA - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı. Bursa
Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın 86 yaşındaki babası hacı Ömer Burkay"ın cenaze namazı Ulucami'de kılındı. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik
, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazını müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ömer Burkay Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:27