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BTSO koronavirüsün ekonomik etkilerini analiz etti

Sanayide çarkların dönmesi ve istihdamın korunması için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin hızlı ve doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Bursa iş dünyası temsilcileri, paketin ilave tedbirlerle güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

24.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:34
BTSO koronavirüsün ekonomik etkilerini analiz etti
Sanayide çarkların dönmesi ve istihdamın korunması için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin hızlı ve doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Bursa iş dünyası temsilcileri, paketin ilave tedbirlerle güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bursa, Ekonomi

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