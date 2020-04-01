BTSO, Meclis Toplantısı’nı video konferansla gerçekleştirdi
BTSO, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.
01.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:47
BTSO, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na BTSO'dan 1 milyon TL'lik destek çıktı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi