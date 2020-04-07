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Btso Meslek Komitelerinde 'Dijital Toplantı' dönemi başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Bursa iş dünyasına yönelik acil eylem planını hızlı şekilde hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dijital Oda Projesi kapsamında da meslek komitelerinin aylık toplantılarını online ortama taşıdı.

07.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:02
Btso Meslek Komitelerinde 'Dijital Toplantı' dönemi başladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Bursa iş dünyasına yönelik acil eylem planını hızlı şekilde hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dijital Oda Projesi kapsamında da meslek komitelerinin aylık toplantılarını online ortama taşıdı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, meslek komite toplantılarını da dijital platformda sürdürerek sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Tüm sektörleri temsil eden 63 meslek komitesi koronavirüs salgını nedeniyle toplantılarını ara vermeden online olarak gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz hafta 30'a yakın meslek komitesi dijital ortamdaki ilk toplantılarını yaparak bu zorlu süreçte sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Ayrıca BTSO çatısı altında faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu da aylık toplantısını dijital platformda gerçekleştirdi.

"Meclis ve komite üyeleri büyük bir özveriyle çalışıyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının tüm dünyayı hem ekonomik hem de sosyal olarak derinden etkilediğini söyledi. Başkan Burkay, yaşanan zorlu sürece rağmen yönetim kurulu, meclis ve komitelerin Bursa için büyük bir özveriyle çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

"Bu zor süreçten birlikte çıkacağız"

Başkan Burkay, Bursa'nın bu zor zamanlardan en kısa sürede çıkarak, üretim, istihdam ve ihracat başta olmak üzere tüm ekonomik parametrelerde Türkiye'ye moral ve motivasyon kaynağı olmaya devam edeceğini söyledi. Dijital dünyanın imkanları üyelerine online ortamda sunduklarını kaydeden Başkan Burkay, "Bu dönemde ortak akıl ve istişareye daha fazla önem vermek zorundayız. Özellikle projelerimizin odak noktasını oluşturan meclis ve komite üyelerimizin fikirleri bizler için kıymetli. Geçtiğimiz günlerde aylık Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarımızı da dijital ortamda gerçekleştirmiştik. Meslek komitelerimizin olağan toplantılarına da online ortamda devam edeceğiz. Bu toplantılardan çıkan her talebi yetkili kurumlara ulaştırarak hızlı bir şekilde çözülmesi için çalışıyoruz." dedi.

Başkan Burkay, meslek komite aylık olağan toplantılarının salgının etkisini azaltana kadar dijital ortamda devam edeceğini de sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Güncel
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