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BTSO Meslek Komitelerinde "dijital toplantı" dönemi başladı

Koronavirüs salgınına karşı Bursa iş dünyasına yönelik acil eylem planını hızlı şekilde hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dijital Oda Projesi kapsamında da meslek komitelerinin aylık toplantılarını sanal ortama taşıdı.

07.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:42
BTSO Meslek Komitelerinde
Koronavirüs salgınına karşı Bursa iş dünyasına yönelik acil eylem planını hızlı şekilde hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dijital Oda Projesi kapsamında da meslek komitelerinin aylık toplantılarını sanal ortama taşıdı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, meslek komite toplantılarını da dijital platformda sürdürerek sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyor.
Tüm sektörleri temsil eden 63 meslek komitesi koronavirüs salgını nedeniyle toplantılarını ara vermeden online olarak gerçekleştiriyor.
Geçen hafta 30'a yakın meslek komitesi, dijital ortamda ilk toplantılarını yaparak bu zorlu süreçte sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Ayrıca BTSO çatısı altında faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu da aylık toplantısını dijital platformda gerçekleştirdi.
"Ortak akıl ve istişareye daha fazla önem vermek zorundayız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının tüm dünyayı hem ekonomik hem de sosyal olarak derinden etkilediğini ifade etti.
Burkay, yaşanan zorlu sürece rağmen yönetim kurulu, meclis ve komitelerin Bursa için büyük bir özveriyle çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.
Bursa'nın bu zor zamanlardan en kısa sürede çıkarak, üretim, istihdam ve ihracat başta olmak üzere tüm ekonomik parametrelerde Türkiye'ye moral ve motivasyon kaynağı olmaya devam edeceğini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:
"Dijital dünyanın imkanlarını, üyelerimize online ortamda sunuyoruz. Bu dönemde ortak akıl ve istişareye daha fazla önem vermek zorundayız. Özellikle projelerimizin odak noktasını oluşturan meclis ve komite üyelerimizin fikirleri bizler için kıymetli. Geçtiğimiz günlerde aylık meclis ve yönetim kurulu toplantılarımızı da dijital ortamda gerçekleştirmiştik. Meslek komitelerimizin olağan toplantılarına da online ortamda devam edeceğiz. Bu toplantılardan çıkan her talebi yetkili kurumlara ulaştırarak hızlı bir şekilde çözülmesi için çalışıyoruz."
Burkay, meslek komitelerinin aylık olağan toplantılarının salgının etkisini azaltana kadar dijital ortamda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Koronavirüs, Bursa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BTSO Meslek Komitelerinde 'dijital toplantı' dönemi başladı - Ekonomi

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