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BTSO Moskova Tanıtım Günleri'ne ev sahipliği yaptı

Bursa iş dünyası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Rusya Federasyonu Moskova Bölgesi Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Moskova Tanıtım Günlerinde Rus iş adamlarıyla bir araya geldi.

11.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:21BTSO Moskova Tanıtım Günleri'ne ev sahipliği yaptı
iş dünyası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Federasyonu Bölgesi Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Moskova Tanıtım Günlerinde Rus iş adamlarıyla bir araya geldi.

Moskova Tanıtım Günlerinde Rus firmaları, BTSO üyeleriyle bir araya geldi. Son 6 yılda Bursa'nın ve Türkiye'nin dış ticaretini artırmak için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerçekleştirdiğimiz projeler ile büyüyen Bursamızın sesini Rusya'nın da aralarında olduğu dünyanın dört bir yanındaki pazarlarında duyurmayı başardık. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı Bursa'dan 188 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Rusya'ya ise ihracatımız 151 milyon dolar seviyelerine ulaşırken gerçekleşen ithalat ise 300 milyon dolar sınırında kalmıştır. Bizler, bu rakamları kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Bursa iş dünyası olarak iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolar seviyelerine taşıma hedefine en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.

Rusya Federasyonu Moskova Bölgesi Vali Yardımcısı Vadim Khromov, Moskova'da gerçekleşen otomotiv yatırımlarının ihtiyaç duyduğu yedek parça ve yan sanayi tedariği için Bursa'nın doğru adres olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki işbirliklerini artırmak için Bursa iş dünyası temsilcilerini Moskova'ya davet eden Khromov, "Bir şehir ile ticari faaliyetleri geliştirmek için en doğru kanal ticaret ve sanayi odalarıdır. BTSO ile gerçekleştirdiğimiz temaslar bizler için büyük önem taşımaktadır. Bursa'nın özellikle otomotiv alanında uzun yıllara dayanan başarılı tecrübeleri bölgemizdeki tedarik ihtiyaçları için doğru adreste olduğumuzun bir kanıtıdır. Münasebetleri daha da ilerletmek için Bursa iş dünyası temsilcilerini Moskova'da ağırlamak istiyoruz" dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Moskova, Rusya, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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