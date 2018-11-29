Btü'den "Hayali Fakülte" İddialarına Açıklama

29 Kasım 2018 Perşembe 16:22



29 Kasım 2018 Perşembe 16:22

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü, bazı basın yayın kuruluşları tarafından "hayali fakültelere milyonluk ödenek", "hayali fakülteler Sayıştay'a takıldı" gibi başlıklarla yapılan haberlerin üniversiteyi karalama ve yıpratma amacıyla yapıldığını bildirdi.BTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iyi bir üniversite eğitiminin ancak nitelikli ve yeterli sayıdaki akademik kadrolarla mümkün olacağı ifade edildi.Yeni kurulan diğer tüm üniversitelerde olduğu gibi, öğrenci almadan önce bölümlerin akademik kadrolarının ve fiziki mekanlarının eksiksiz olarak tamamlanmasının amaçlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydetti:"Her hangi bir fakülte veya bölümün resmen açılması ile fiilen lisans ve lisansüstü eğitimlerine özlenen kalitede başlayabilmesi için, fiziki mekanların tamamlanması, idari ve akademik kadroların kurulması süreçleri yaşanmakta olup, bu süreçler bölümlerin özel durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. O nedenle işin aslı öğrenilmeden, araştırma yapılmadan kullanılan 'hayali fakülteler' tabiri yanlış ve art niyetlidir. Haberin, yöneticilerinden ziyade, yeni kurulan genç bir eğitim kurumumuzu ve bağlı olduğu üst kurumları karalama ve yıpratma hedefine hizmet ettiği aşikardır. Denetimler sırasında ortaya çıkan mesleki ve teknik değerlendirmelerin, gerçek içeriğinden farklı göstermek suretiyle kamuoyunu yanıltmak üzere maksatlı bir şekilde sunulmasının iyi niyetle ve basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. Hiç şüphesiz ki bu tavrın kamu kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik olduğu izahtan varestedir. Üniversitemize ilişkin Sayıştay raporlarını çarpıtarak başta üniversitemiz olmak üzere YÖK ve diğer saygın kurumlarımızı karalamak maksadıyla haber yapan basın ve yayın kuruluşlarına karşı her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur."